كاهن كنيسة يهدى فانوس رمضان للمسلمين العاملين بمنطقة آثار أبو سمبل

أسوان - عبد الله صلاح

فى لفتة إيجابية تعكس الروح الوطنية، أهدى القس يوأقيم ثابت، كاهن كنيسة أبوسمبل جنوب أسوان، فانوس رمضان، للعاملين بمنطقة أبو سمبل الأثرية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك من نابع مبادئ المواطنة لأبناء الوطن الواحد ليكدوا على أنهم من نسيج واحد رافعين لواء الوطن، ومتبادلين روح المحبة والإخاء بينهم أبناء المجتمع الواحد رغم اختلاف دياناتهم.

وقدم القس يوأقيم ثابت ووفد كنيسة أبو سمبل، التهانى لأشقائهم المسلمين العاملين فى منطقة آثار أبوسمبل، بحضور الدكتور أحمد مسعود، مدير آثار أبوسمبل، وتحت إشراف الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بمحافظة أسوان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما أهدى كاهن كنيسة أبوسمبل عدداً آخر من فوانيس رمضان على العاملين فى قطاعات أخرى بمدينة أبوسمبل.



القس يوأقيم ثابت يهدى فانوس رمضان لمنطقة آثار أبوسمبل



كاهن الكنيسة مع مدير آثار أبوسمبل