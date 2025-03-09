اليوم السابع
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غلق وتشميع مركز حضانات غير مرخص فى بنى مزار بالمنيا

الأحد، 09 مارس 2025 02:17 م
غلق وتشميع مركز حضانات غير مرخص فى بنى مزار بالمنيا تشميع المركز
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، بما في ذلك الأكاديميات والمراكز الطبية وحضانات الأطفال، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وحقوقهم الصحية.

وأكد اللواء كدوانى على أهمية إحكام الرقابة على كافة المنشآت الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التأكد من حصول العاملين بهذه المنشآت على الشهادات المعتمدة لمزاولة المهنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملة تفتيشية مكبرة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وصحة بني مزار، أسفرت عن غلق وتشميع أحد مراكز الحضانات بشارع بورسعيد لمدة 3 أشهر أو لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، وبناءً على قرار الشؤون القانونية رقم 44 لسنة 2025، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 







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