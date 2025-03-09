طقس اليوم فى مطروح.. دافئ نهارا بارد ليلا واستقرار الملاحة البحرية

مطروح - حسن مشالي

تحسنت حالة الطقس اليوم الأحد 9-3- 2025، على محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، حيث يميل للدفء نهاراً بارد ليلاً، وأجواء غائمة جزئياً، وتستقر حالة البحر والملاحة البحرية، في ظل تراجع نشاط الرياح.

وشهد درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ ليلاً ونهاراً عن الأيام الماضية، وتسجل العظمى 22 درجة والصغرى 14 مئوية، واعتدال حالة البحر واستقرار الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 0.75 إلى 1.25 متر، في ظل استقرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، التي قُدرت سرعتها بـ 22 كيلومتر في الساعة.

وكانت مناطق الساحل الشمالي الغربي، قد شهدت منذ بداية الأسبوع الجاري استقرار الأحوال الجوية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بعد أن شهدت الأيام السابقة، تقلبات وانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط الرياح من الذي يزيد الإحساس بالبرودة أكثر من درجات الحرارة الحقيقية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.