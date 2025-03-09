ضبط 72 مخالفة تموينية خلال حملات بـ4 مراكز فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال شهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الغذائية وسلامتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى ضبط 72 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك.

ففى مركز ديرمواس، قامت الوحدة المحلية بحملة تموينية بقريتى نزلة البدرمان وكفر خزام على المخابز البلدية ،وأسفرت عن تحرير 31 مخالفة، ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم صرف بون وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم القيام بحملة تموينية، بمركز مطاى على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتعاون مع الإدارة الصحية والطب البيطرى، حيث تم تحرير 11 مخالفة تنوعت بين، ضبط محطة مواد بترولية بدون ترخيص ومصادرة 250 لتر بنزين 80، وتجميع دقيق بلدى دعم وربع طن سكر بغرض البيع في السوق السوداء ،وضبط 50 عبوة مشروبات غازية بدون فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية .

وفى مركز بنى مزار، أسفرت حملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز عن تحرير 21 مخالفة ، ما بين عدم مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة وعدم الحصول على شهادات صحية، كما التحفظ على كميات من الألعاب النارية بقرية صندفا وتم إعدام المضبوطات حفاظاً على سلامة المواطنين .

وفي مركز العدوة، أسفرت حملة تموينية على المخابز البلدية، بقرية حيدر، عن تحرير 9 مخالفات ما بين عدم الإعلان عن التسعيرة ونقص وزن وعدم إعطاء بون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

