شاهد متعلقات البابا كيرلس السادس فى ذكرى وفاته

تحيى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، عيد رحيل البابا كيرلس السادس البابا 116 للكنيسة القبطية، حيث ترفع صلوات القداس فى ذكراه الـ 54 التىتوافق العيد ال،12 للاعتراف به قديسًا من قبل المجمع المقدس للكنيسة.



متعلقات البابا كيرلس السادس

ويتوافد آلاف الأقباط من مختلف المحافظات، إلى طاحونة البابا كيرلس السادس بمصر القديمة ودير مارمينا بمريوط حيث يرقد جسده الطاهر، للصلاة والتبركبسيرته العطرة، مستذكرين فضائله الروحية وإنجازاته التي لا تزال حاضرة في وجدان الكنيسة القبطية حتى اليوم.



متعلقات البابا كيرلس السادس

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأن قداس إلهى فى طاحونة القديس البابا كيرلس السادس بعزبة خير الله، حيث يترأس الصلاة نيافة الأنبا إرمياالأسقفالعام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.



متعلقات البابا كيرلس السادس

وكانت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشرت صورا من متعلقات البابا الراحل وأيضا مقر مدفنه ومقبرته.