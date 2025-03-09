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شاهد أحدث تصوير جوى لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض.. صور

الأحد، 09 مارس 2025 11:26 م
شاهد أحدث تصوير جوى لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض.. صور لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض
سيد الخلفاوى

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أعلنت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض ، موضحة أن المشروع يشمل   إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف  بطول 1200م،(من إجمالي طول  رصيف 100 البالغ  1680م)  وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح  ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية.

وأوضح الوزارة أنه يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وسيخدم  الرصيف  السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي ٢٤ الف حاوية.

وشددت على أنه قد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون  -MSC  وذلك في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

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مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض

 

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مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض
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مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض
 

 







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وزارة النقل

مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2

أكبر خط ملاحي في العالم

ميناء الدخيلة

ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط

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