رئيس مدينة قويسنا تزور الفلسطينين المصابين بالمستشفى المركزى.. صور

المنوفية - محمد فتحى

توجهت هناء عقيلة رئيسة مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، يرافقها هيثم صادق نائب رئيس المدينة، إلى مستشفى قويسنا المركزى لاستقبال عدد من الأخوة الفلسطينين الذين استقبلهم مستشفى قويسنا لتلقى العلاج.

واستمعت رئيسة المدينة، لطلباتهم وتم التنسيق التام مع إدارة المستشفى لتوفير كل ما يحتاجونه والتنسيق للزيارات الدورية لهم بالمستشفى للاطمئئنان عليهم.

وأشارت رئيس مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، إلى أنه فى إطار توجهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نعمل على تلبية مطالب المصابين من الفلسطينين والعمل على راحتهم داخل المستشفى وتوفير كافة سبل الراحة لهم.



جولة رئيس مدينة قويسنا



المصابين