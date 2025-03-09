دفعة جديدة من أطباء الجامعات تقدم خدماتها المجانية بمستشفى العريش العام

العريش ـ محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، عن وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، بهدف دعم القطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور بدر، أن الدفعة الجديدة تضم 19 طبيبًا من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب في تخصصات تشمل الباطنة، والجهاز الهضمي، والجراحة العامة، والأنف والأذن، والتخدير، وجراحة القلب والصدر، والتجميل، والعظام، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة، وطب الأورام، والأوعية الدموية.

وأشار مدير الصحة، إلى أن استقبال أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية سيستمر بشكل أسبوعي، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية وإجراء العمليات الجراحية مجانًا، إلى جانب تقديم محاضرات علمية وتدريب عملي للفرق الطبية بالمحافظة، بمشاركة أطباء من معهد القلب والمستشفيات التعليمية.

من جانبها، أوضحت ميرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة الطبية الحالية تضم أطباء في تخصصات الجهاز الهضمي والمناظير، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة المخ والأعصاب، وطب الأورام، وجراحة العظام، وجراحة القلب والصدر، والتخدير، والأشعة، والأنف والأذن.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتقديم خدمات طبية متميزة لسكان شمال سيناء، وتخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين من خلال الاستعانة بالكوادر الطبية المتخصصة من الجامعات المصرية.