دعم أوروبي واسع لخطة إعمار غزة المصرية.. فوكس تكشف التفاصيل

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت شبكة فوكس نيوز الأمريكية الدعم الأوروبى الواسع لخطة مصر لـ إعادة إعمار غزة، وقالت إن الخطة حظيت بدعم كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

ونقلت الشبكة البيان المشترك للوزراء الخارجية الأوروبيين الذين قالوا إن الخطة تقدم طريقا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتعد، فى حال تنفيذها، بتحسن سريع ومستدام للأوضاع المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون فى قطاع غزة.

ودعا وزراء خارجية الدول الأوروبية إلى خطة ما بعد الحرب القائمة على إطار عمل أمنى وسياسى صلب.

وذكرت فوكس نيوز أن خطة مصر التي تقدر قيمتها بـ 53 مليار دولار كان الهدف منها الرد على خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالسيطرة على القطاع، وجاءت بعد رفض مصر تهجير الفلسطينيين. وفى حين يريد ترامب تفريغ القطاع من سكانه، فإن مقترح مصر يركز على جهود إعادة إعمار بقيادة الفلسطينيين.

وأشارت الشبكة إلى تحفظات الولايات المتحدة وإسرائيل على خطة مصر التي أيدتها الدول العربية.

وفى وقت سابق، أعرب الاتحاد الأوروبى أعن دعمه للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن الاتحاد يدعم ومستعد لتقديم دعم "ملموس" للخطة المصرية لـ إعادة إعمار غزة التي تمت مناقشتها واعتمادها في القمة الاستثنائية لزعماء دول جامعة الدول العربية، وفقا لوكالة إيفى الإسبانية.

وأضاف كوستا "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل كامل بالمساهمة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط ، ملتزمون بحل الدولتين، حيث يمكن لفلسطين وإسرائيل أن تعيشا جنبًا إلى جنب في سلام وأمان وخالية من تهديد الإرهاب ، وقال كوستا "إننا ملتزمون بدعم جهود الدول العربية والسلطة الفلسطينية، كما فعلنا منذ فترة طويلة".