خطة أوقاف البحيرة لنشر الفكر الوسطى وإقامة الملتقيات خلال شهر رمضان.. صور

البحيرة - ناصر جودة

تشهد مساجد محافظة البحيرة، فعاليات دينية وفكرية مكثفة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة لوزارة الأوقاف من أجل لتعزيز الوعي الديني والثقافي، بما يساهم في بناء مجتمع قوي قائم على القيم والمبادئ الإسلامية السامية.

ويضم برنامج وزارة الأوقاف بالبحيرة خلال شهر رمضان المبارك، عدة فاعليات منها ملتقى الفكر الرمضانى، والذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح، ويحاضر فيه نخبة كبيرة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

كما نظمت مديرية أوقاف البحيرة سلسلة من الفعاليات الدعوية والثقافية، والتي تأتي ضمن مبادرة "قطار الخير"، التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتعاون بين جميع فئات المجتمع بما يعكس قيم التضامن والمشاركة، ولم تقتصر فعاليات وزارة الأوقاف على الرجال فقط، بل تعدى ذلك لعقد دروس دينية للسيدات من خلال الواعظات المتخصصات فى العلوم الشرعية، وتناولت دروس السيدات موضوعات دينية وثقافية تلامس واقع حياتهن، وتساعدهن في فهم الدين بأسلوب عصري يلائم احتياجات المجتمع.

ومن أبرز فعاليات وزارة الأوقاف إقامة مقارئ القرآن الكريم بالمساجد الكبرى، وذلك لتجويد وتفسير كتاب الله تعالى .

واشتملت مقارئ القرآن الكريم بمساجد البحيرة على مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء ومقارئ الجمهور الذى يتفاعل معها المواطنين بشكل كبير خاصة بعد صلاة الجمعة، كذلك يتم عقد المقارئ النموذجية بالبحيرة التى تضم أشهر قراء القران الكريم.

كما يتم عقد مقارئ السيدات، ومقارئ الواعظات إلى جانب مقارئ تحفيظ القران الكريم ومقارئ كبار القرّاء، ولم تقتصر مقارئ القرآن الكريم بمساجد البحيرة على رواية واحدة وهى حفص عن عاصم وهى الشهيرة فى مصر بل يتم عقد مقارئ للروايات القرآنية الأخرى .

وتضمن برنامج وزارة الأوقاف بالبحيرة عقد مقارئ لتحفيظ الاطفال القرآن الكريم، وتعميق الأخلاق والسلوك القويم فى نفوسهم.



فعاليات الأوقاف بمساجد البحيرة (1)



فعاليات الأوقاف بمساجد البحيرة (2)