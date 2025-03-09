حكاية "تقى" بنت الشرقية.. من ربة منزل إلى صاحبة "ورشة شنط".. فيديو وصور

الشرقية-إيمان مهنى

نجحت تقي رؤوف بنت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في تحقيق ذاتها بعيدا عن الوظيفة الحكومية، وأسست مشروعات إمكانيات بسيطة لتصنيع المنتجات الجلدية، وتصبح ورشتها الصغيرة مقصدا للسيدات لتعلم فن صناعة الجلود.

وقالت تقي رؤوف لـ"اليوم السابع"، أنها حاصلة على ليسانس الآداب، وكانت متفرغة لحياتها الأسرية كزوجة وأم، ومنذ 7 سنوات دشنت مشروعها لإنتاج الشنط الحريمي والمنتجات الجلدية باستخدام الجلد الطبيعي، مضيفة قائلة: في البداية فكرت أن أدير المشروع، ولكن مع الدراسة وتلقي التدريبات في مراكز المتخصصة، إنجذبت لتفاصيل تصنيع الشنط يدويا.

وأشارت إلى أن ورشتها الصغيرة بعد سنوات من العمل والاجتهاد، أصبحت مقصدا للسيدات اللاتي تريدن تعلم صناعة الشنط الهاند ميد من الجلد الطبيعي، و أن بعضهن أصبحنا يعملان معها في التصنيع.

وأضافت انها تقوم بتسويق منتجاتها عبر صفحتها الخاصة على الفيس بوك، لافتة إلى أن أهم ما يميز مشروعها دقة التصنيع وجودته، وتصميمات عصرية، و المذج بين النحاس والاكسسورات مع الجلد بشكل يضفى عليها الذوق الرقي والجمال، فمثلا بعض العملاء يطلبون وضع قطعة اكسسوار عليها نقوش الخط العربي والإسلامي، أو عبارة معينة، أو اسم العميلة، والتي يتم تنفيذ رغبتهم.

وتابعت أن طموحها في المستقبل أن تتحول ورشتها الصغيرة الي مصنع له برند معروف يصدر للخارج، ويتم تشغيل الفتيات والسيدات من محبي الشغل اليدوي لنشر الجودة والذوق العالي.























