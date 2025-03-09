كتبت - مرام محمد

انطلق اليوم الأحد امتحان شهر مارس لصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، حيث يتم تقييم الطلاب فيما تم دراسته من مناهج ومقررات دراسية خلال شهر فبراير الماضي.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصف الثاني الإعدادي.

- الأحد 9 مارس 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- الإثنين 10 مارس 2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

- الأربعاء 12 مارس 2025: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

- الخميس 13 مارس 2025: امتحان مادة الدراسات.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على التزام المعلمين والطلاب بالحضور اليومى، ومتابعة تفعيل نظام متابعة غياب الطلاب واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الغياب المتكرر، بحيث تكون المدرسة جاذبة من خلال تفعيل الأنشطة، بالإضافة إلى تحقيق الطلاب أكبر استفادة من أعمال التقييم وشرح المقررات الدراسية.

ووجهت المديرية المدارس بالانضباط المدرسى والتأكيد على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بمواعيد الحضور والانصراف، مع تعريف أولياء الأمور بتغيب أبنائهم عن المدرسة فى حالة ما إذا تم رصد حالات غياب تجاوزت النسب المسموح بها.



جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصف الثانى الإعدادى فى الجيزة



