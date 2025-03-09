جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عن جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بالتزامن مع انطلاق الامتحانات اليوم الأحد لصفوف النقل، لتقييم الطلاب فيما تم دراسته من مناهج ومقررات دراسية خلال شهر فبراير الماضي.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحان شهر مارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى فى الجيزة.





أولًا: جدول امتحان طلاب الصف الأول الثانوي

- الأحد 9 مارس 2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الإثنين 10 مارس 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان مادة الرياضيات.

- الأربعاء 12 مارس 2025: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 13 مارس 2025: امتحان مادتي العلوم المتكاملة، والتربية الوطنية.

-الأحد 16 مارس 2025: امتحان مادة التاريخ.





ثانيًا: جدول امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي

- الأحد 9 مارس 2025: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية (أدبي، علمي)

- الإثنين 10 مارس 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (أدبي، علمي)

- الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان مادة الرياضيات (أدبي)، وامتحان مادتي الرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقية (علمي).

- الأربعاء 12 مارس 2025: امتحان مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية (أدبي)، وامتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية (علمي).

- الخميس 13 مارس 2025: امتحان مادتي الجغرافيا والتربية الوطنية (أدبي)، وامتحان مادتي الكيمياء والتربية الوطنية (علمي).

-الأحد 16 مارس 2025: امتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الأحياء (علمي).

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحان شهر مارس يتم وضعه بمعرفة موجه أول المادة، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص.

وأشارت إلى أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

وأوضحت أن الامتحان يكون فى الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية، ولا يتم عقد الامتحان في الفترة الأولى.