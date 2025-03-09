تنفيذ 85% من أعمال رفع كفاءة طريق "ديرب نجم - ميت غمر" بتكلفة 34 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أجري المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مرورا ميدانيا لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق ديرب نجم / ميت غمر بداية من النقطة الثابتة حتى نهاية قرية شبرا صورة بطول 6 كم، حيث جاري تنفيذ أعمال الرصف بدءاً من قرية شبرا صورة وصولاً إلى البوابة المُقامة على مدخل ديرب نجم / ميت غمر، وتم الانتهاء من رصف 4 كيلو وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة، لافتا أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء حوائط ساندة على مصرف شبرا صورة بطول 600 م بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون و142 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 85%.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.