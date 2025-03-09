اليوم السابع
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تكليف خالد عبد الحكم رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025

الأحد، 09 مارس 2025 08:42 م
تكليف خالد عبد الحكم رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف تكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

 

الجدير بالذكر أن خالد عبد الحكم، من أكفأ قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث شغل عدة مناصب قيادية بالوزارة وخارجها وقبلها تولى قيادة امتحانات الثانوية العامة بمفرده، حيث يتميز بإدارته الهادئة في ملف امتحانات الثانوية العامة وله خبرة كبيرة في هذا الملف.


الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تنطلق 14 يونيو المقبل 2025.
 







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وزارة التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2025

تكليف خالد عبد الحكم رئيس لامتحانات الثانوية العامة 2025






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