تعرف على موعد أذان المغرب اليوم الأحد بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام

سوهاج محمود مقبول

موعد أذان المغرب فى سوهاج اليوم 9-3-2025، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته فى اليوم التاسع من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب فى سوهاج اليوم الأحد، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

حيث يأتى موعد أذان المغرب فى سوهاج اليوم الأحد 9- 3-2025 ومواقيت الصلاة فى محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون فى تمام الساعة 2:25 دقيقة

- موعد الإمساك اليوم سيكون فى تمام الساعة 4:25 دقيقة

- موعد أذان ألفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:45 دقيقة صباحًا.

- موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون فى تمام الساعة 6:09 دقيقة

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:04 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:27 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:59 دقيقة.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:14 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم المغرب فى محافظة سوهاج اليوم التاسع من شهر رمضان 13 من الساعات 34 دقيقة