تعرف على اضطرابات الغدد الصماء وأغذية تساعد فى الوقاية

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة رحاب محمد الباحث بمعهد تكنولوجيا الاغذية بمركز البحوث الزراعية أن الغدد الصماء هي الغدد التي تفرز الهرمونات في مجرى الدم مباشرة، وتتحكم هذه الهرمونات في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم مثل النمو والتمثيل الغذائي والحالة المزاجية.

أضافت أن الغدد الصماء تشمل الغدة النخامية والغدة الدرقية و الغدة الجاردرقية والغدة الكظرية وتحت المهاد والغدة الصنوبرية، ومن الأعضاء التي تعمل كغدد البنكرياس والمبيضين والخصيتين.

أوضحت أن اضطرابات الغدد الصماء تعد واحدة من أكثر الأمراض البشرية المعاصرة شيوعًا. ومن بين هذه الاضطرابات الرئيسية مرض السكري وتضخم الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبيض.

أشارت إلى أن الأغذية الوظيفية فإنها توفر إمكانات كبيرة لتحسين الصحة أو المساعدة في منع بعض الأمراض عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، حيث تلعب الأغذية الوظيفية دورًا مهماً في تحسين وظائف الجسم وتساعد في علاج اضطرابات الغدد الصماء المختلفة.

ومن الأمثلة علي هذه الأغذية الوظيفية، الأغذية المحتوية على المركبات الفينولية والفلافونيدات ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب والبقوليات والمكسرات والتوابل والأعشاب والمأكولات البحرية.

وفيما يلي عرض مختصر لبعض إضطرابات الغدد الصماء والأغذية التي تساعد فى الوقاية منها علاوة علي ضبط نشاط هذه الغدد الحيوية في الجسم.

1-متلازمة تكيس المبيض هي أكثر أمراض الغدد الصماء شيوعًا بين النساء في سن الإنجاب، حيث تعانى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبيض من مستويات مرتفعة نسبياً من هرمون الاستروجين ومستويات أقل من هرمون البروجسترون. و ثبت أن الكركم والصبار والنعناع والثوم والقرفة والنباتات الأخرى فعالة جدا في علاج اضطرابات تكيس المبيض أيضا هناك المصادر الأساسية للفيتويستروجينات (الإستروجين النباتى أو مشابه الإستروجين البشري) هي فول الصويا وبذور الكتان والحمص والفاصوليا الخضراء ومنتجات الألبان ، والتي تساعد فى علاج تكيس المبيض، كذلك لها دور مهم في إدارة إضطرابات ما بعد انقطاع الطمث.

2-وجد أن الأغذية النباتية مثل العدس والأفوكادو والبطاطا الحلوة والحبوب الغنية بفيتامينات B5 and B6 تساعد على تنظيم عمل الغدة الصنوبرية المفرزة لهرمون الميلاتونين.

3-تعد الغدة الدرقية أكبر غدة في جسم الإنسان وتقوم بإفراز هرموني الثيروكسين وثلاثي يودوثيرونين المسئولان عن تنظيم التمثيل الغذائى فى جسم الإنسان.

4- وجد أن الفيتامينات والمعادن ضرورية لعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح. حيث وجد أن المغذيات الدقيقة الأساسية اللازمة لصحة الغدة الدرقية هي اليود والحديد والسيلينيوم والزنك، بالإضافة إلي فيتامينات A, D, E, B2 and B12. واليود هو أحد العناصر الغذائية الضرورية للإنتاج السليم لهرمونات الغدة الدرقية.

5- يجب على المرضى الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية تناول أطعمة غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة لذلك يوصى بتناول الزيوت النباتية والمكسرات والأفوكادو والأسماك واالمأكولات البحرية.

6- المكملات الغذائية المحتوية علي السيلينيوم لها تأثير جيد على علاج التهاب الغدة الدرقية حيث يمكن للسيلينيوم كبح الجذور الحرة وتقليل الالتهاب ، كما أنه ضروري لإنتاج الهرمونات.

4- وجد أن النظام الغذائي النباتي بما في ذلك الخضروات الورقية والحبوب الكاملة و بذورالشيا وبذور الكتان واللوز والحمص والعدس والكينوا كذلك الفواكه والخضروات الطازجة الغنية vitamin C والتى تشمل التوت والفواكه الحمضية والأناناس والبروكلي والفلفل والبابايا والخضروات الورقية الخضراء مهمة لصحة الغدة الكظرية.

• إنتقاء الغذاء الصحي الجيد هو حجر الزاوية في المحافظة علي صحة وسلامة النظام الهرموني داخل الجسم وبالتالي المحافظة علي صحة وسلامة الإنسان.