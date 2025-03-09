تعرف على إرشادات "الحج" للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

إيمان حنا

أكدت وزارة الحج والعمرة بالسعودية ، أهمية التزام ضيوف الرحمن بالأنظمة والإرشادات أثناء أداء الطواف، مشيرةً إلى أن التعاون والالتزام بالمسارات المخصّصة يسهمان في تيسير حركة الطائفين داخل المسجد الحرام، ويضمنان أداء المناسك بسهولة ويُسر.

وشددت الوزارة على ضرورة الدخول والخروج بانسيابية، وتجنب المشي عكس اتجاه الطواف، إضافة إلى مراعاة سرعة الطائفين المحيطين، وأداء الركعات في المواقع المخصصة لضمان سلامة الجميع.

ودعت الوزارة، قاصدي المسجد الحرام، إلى التعاون مع الجهات التنظيمية، والحرص على اتباع التعليمات؛ تحقيقاً لأفضل تجربة للحجاج والمعتمرين، في ظل الجهود المستمرة لتوفير بيئة روحانية آمنة ومنظمة.

'الشؤون الدينية السعودية": تكثيف الجهود لخدمة الزوار والمعتمرين خلال الشهر الفضيل

من جهة أخرى، أكد الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني وكيل الشؤون الدينية بالمسجد النبوي حرص وكالة الشؤون الدينية السعودية على تكثيف جهودها للتأكد من اكتمال جميع الخدمات وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لقاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك. وفق قناة الإخبارية السعودية وأضاف أن وكالة الشؤون الدينية كجهة مؤسسية مرجعية تعزز مسارات العمل الديني وفق رؤية تنظيمية حديثة، بما يخدم قاصدي المسجد النبوي الشريف، بالاضافة انها تقوم بعمل محوري من خلال الارتقاء بالمحتوى العلمي والدعوي بما يواكب رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة العامة للتدريس في إقامة الندوات الدينية داخل المسجد النبوي الشريف، بالاضافة إلى العمل على إطلاق سلسلة من الدورات المتنوعة والعلمية الموسعة منها المتخصصة في "فقه الصيام وأحكامه" خاصة خلال الشهر الفضيل.