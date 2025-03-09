اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"بلومبرج": إيلون ماسك يؤيد خروج الولايات المتحدة من الناتو

الأحد، 09 مارس 2025 03:07 م
"بلومبرج": إيلون ماسك يؤيد خروج الولايات المتحدة من الناتو إيلون ماسك
أ ش أ

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أيد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خروج الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي "ناتو"؛ وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم الأحد.


وكتب ماسك على منصته (إكس) أنه "من غير المنطقي أن تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن أوروبا"، داعيا " لخروج الولايات المتحدة من الناتو الآن".


وكان قد كتب ماسك في 3 مارس الجاري عبر منصة (إكس) أنه يتفق مع اقتراح أحد المعلقين المحافظين بأن تنسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة.

وتأتي تعليقات ماسك في وقت حيث أصبح مستقبل منظمة حلف شمال الأطلسي التي ستحتفل بالذكرى السنوية السادسة والسبعين لتأسيسها في أبريل المقبل على المحك.







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إيلون ماسك

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