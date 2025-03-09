انفجار لغم من مخلفات الحرب يودى بحياة شخصين فى ولاية الجزيرة بالسودان

كتبت ـ ريهام عبد الله

شهدت قرية ود بلحة، بمحلية أم القرى بولاية الجزيرة فى السودان، انفجار لغم أرضى من مخلفات الحرب، ومخلفات ميليشيا الدعم السريع، بعد تحرير الولاية منهم على يد القوات المسلحة السودانية، وأسفر الانفجار عن مقتل شخصين، وأفادت منصة أم القرى، أن الانفجار وقع أثناء تجهيز الضحايا لإفطار رمضان.

وكشفت وسائل إعلام سودانية، أن وقائع انفجار مخلفات الحرب فى محلية أم القرى تكررت، وآخرها الجمعة، عندما انفجرت قذيفة داخل محل تجاري في سوق المنطقة.

ومن جهة أخرى، كشفت كيانات مدنية، عن انتشار مرض الحصبة في قرى ولاية الجزيرة، ما أسفر عن وفاة 6 أطفال خلال أسبوع في قرية "السعدية" بمحلية أم القرى.

وكشفت منصة أم القرى، أن أسباب انتشار الحصبة، هو عدم تلقي الأطفال جرعات التطعيم، مطالبة وزارة الصحة بالتدخل العاجل وتوفير اللقاحات.

