اليوم السابع
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الأحد، 09 مارس 2025 11:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الطقس غدا.. أجواء ربيعية دافئة وارتفاع درجات الحرارة بالإسكندرية

الأحد، 09 مارس 2025 10:29 م
الطقس غدا.. أجواء ربيعية دافئة وارتفاع درجات الحرارة بالإسكندرية طقس الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تشهد محافظة الإسكندرية غدا، أجواء ربيعية مع استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث تسجل الإسكندرية غدا 24 درجة فى العظمى و13 درجة فى الصغرى.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مفاجأت ينتظرها الطقس خلال الأسبوع الجارى، حيث تشهد البلاد بداية ارتفاع فى قيم درجات الحرارة بشكل تدريجى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع أن تصل مع منتصف مارس لـ 26 و 27 درجة عظمى فترة النهار وهى أعلى من المعدل فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى 4 و 5 درجات.

والسبب فى هذا الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، يسود معها أجواء ربيعية مائل للحرارة، كما نلاحظ وجود فروق كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.







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