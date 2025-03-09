الشهداء فى الذاكرة.. والدة الشهيد عماد رشدى: طلبت منه يتنقل من سيناء ورفض

كتب عبد الله محمود

في قلب كل شهيد، قصة بطولة لا تموت، وتضحية نقشها التاريخ بحروف من نور، في هذه السلسلة، نقترب أكثر من أسر شهداء الشرطة والجيش، نستمع إلى حكاياتهم، نستكشف تفاصيل حياتهم، ونرصد لحظات الفخر والألم التي عاشوها بعد فراق أحبائهم.

هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، لم يرحلوا عن ذاكرة الوطن ولا عن قلوب ذويهم من خلال لقاءات مؤثرة، نروي كيف صمدت عائلاتهم، وكيف تحولت دموع الفقد إلى وسام شرف يحملونه بكل اعتزاز.

هذه ليست مجرد حكايات، بل رسائل وفاء وتقدير لمن بذلوا أرواحهم ليحيا الوطن.

"بلدنا مش ضعيفة وأحنا أقوياء جدًا بإيماننا بربنا كلنا مسلمين ومسيحيين، وأن شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا"، بهذه الكلمات بدأت والدة الشهيد مجند عماد أمير رشدى، والذى استشهد على أرض الفيروز خلال هجوم كمين "البرث" الإرهابى على كتيبة البطل الشهيد "أحمد منسى".

وأضافت والدة الشهيد، أن آخر لقاء جمع بينها وبين الشهيد كان خلال آخر أجازه قضاها معهم، موضحة أن نجلها ظل طول هذه الإجازة يوصيهم على أنفسهم جميعا، فوصاهم على والده ووالدته واخوته وباقى أقاربه، وأنه أخبرهم أنه يشعر بأنه سيستشهد ويلف بعلم مصر.

واستكملت والدة الشهيد، أنها قبل استشهاد نجلها حاولت الضغط عليه من أجل نقله من وحدته بسيناء إلى أى مكان اخر، موضحًة أن نجلها رفض رفضا تامًا، مشيرة إلى أن سبب رفضه هو شدة حبه وتمسكه بقائده "المنسى"، والذى كان دائم التحفيز له ولأفراد كتيبته.

واختتمت والدة الشهيد، أنها تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام به من تضحيات لإعادة مصر مرة أخرى على الطريق الصحيح.

