الشرع للسوريين: الأزمة عدت على خير فحافظوا على الوحدة

وكالات

على وقع الاشتباكات الدامية التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية، جدد الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعوته للحفاظ على السلم الأهلي.

ففي كلمة مختصرة ألقاها في جامع الأكرم بمنطقة المزة في دمشق، فجر اليوم الأحد، دعا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

كما أكد أن الأزمة الحالية "عدت على خير"، مشدداً على أن لا خوف على سوريا.

ودعا السوريين إلى "الاطمئنان لأن البلاد تتمتع بمقومات للبقاء"، مضيفاً "قادرون على العيش سويا في هذا البلد".

كذلك أوضح الشرع أن ما جرى في الساحل كان "ضمن التحديات المتوقعة"، في إشارة إلى المساعي لبث الفتنة وإثارة البلبلة.