اليوم السابع
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السيدة انتصار السيسى تستجيب لطلب الطفل يونس فى احتفالية يوم المرأة المصرية

الأحد، 09 مارس 2025 09:43 م
السيدة انتصار السيسى تستجيب لطلب الطفل يونس فى احتفالية يوم المرأة المصرية السيدة انتصار السيسي
كتب الأمير نصرى

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قال الطفل يونس يسرى يونس، سفير مبادرة "نور": شرف ليا إنى موجود هنا فى احتفالية يوم المرأة المصرية وبتكلم ونفسنا مصر تبقى أحسن بلد فى الدنيا ونفسنا نشارك فى البناء".

ووجه يونس يسرى الحديث إلى السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قائلا: "نتمنى من حضرتك تتكرمى برعاية برنامج "نور" علشان يستفاد منه كل ولد فى مصر.

وردت السيدة انتصار السيسى: "أهلا بيك يا يونس احنا إن شاء الله هنسق مع المؤسسات المعنية، وكل سنة وانت طيب".

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

 







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إكسترا نيوز

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