السفير المصري في موسكو يستقبل نائب رئيس مجلس الدوما

كتب أحمد جمعة

استقبل السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، أليكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما، حيث ناقش الجانبان سبل تعميق الشراكة البرلمانية بين مصر وروسيا، وناقشا برنامج تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين بما يدعم مسيرة التعاون الاستراتيجي التي تربط البلدين.

كان السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو قد شارك في احتفالية الذكرى الـ55 لمشاركة العسكريين الروس في حرب الاستنزاف، والتي نُظمت بمقر جمعية المحاربين القدامى بحضور رئيسها وأعضائها.



وفي كلمته خلال الحدث، أشاد السفير المصري بالدور التاريخي للاتحاد السوفيتي في دعم مصر خلال معارك تحرير أراضيها، مؤكداً أن مصر لا تنسى الدعم العسكري الروسي الذي شكَّل أحد الأسس لعلاقات استراتيجية متينة بين البلدين. وأوضح أن هذه الشراكة التاريخية تُعتبر حجر الزاوية للتعاون الثنائي الحالي بين البلدين والذي يمتد اليوم ليشمل مجالات سياسية واقتصادية وتكنولوجية وثقافية.



