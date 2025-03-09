الروبى أشهر مسجد أثرى بالفيوم.. تخطى 700 عام ويقصده الأهالى فى رمضان

الفيوم رباب الجالي

مسجد علي الروبى من المقاصد الأساسية للمصلين بمحافظة الفيوم خلال شهر رمضان المبارك، ويبدأ الإقبال عليه بليلة النصف من شعبان حيث يقضي عدد كبير من الأهالي هذه الليلة يقيمون حلقات الذكر ويقدمون الموائد أمام المسجد، والمسجد أحد أشهر المساجد التابعة للآثار الإسلامية بالفيوم، ويقع المسجد بحي الصوفي فى الطرف الغربى من المدينة .

وفي رمضان يقضي الكثيرون من الأهالي الليالي في ساحة المسجد، يصلون التراويح وقيام الليل، ويقيمون الموائد ويقدمون الأطعمة المختلفة.

ويعود اسم المسجد المسجد الى الشيخ على الروبى الذى يصل نسبه الي البيت العباسي وهو من سلالة العباس عم الرسول وقد عاصر الظاهر برقوق عندما كان امير ويقال ان الشيخ علي الروبي بشره بتوليه السلطنة وعندما أصبخ سلطانا بني له مقام ومسجد ليجتمع فيه بتلاميذه وتوفي الشيخ علي الروبي سنة 785هــ/ 1383م. وقد انشأ الضريح والمئذنة والمسجد السلطان الظاهر برقوق سنة 784هـ ، اما الضريح والمئذنة الحاليان فيرجع بناؤهما للعصر العثماني في 1120هـ .

والضريح من الخارج له 4 واجهات 3 منها ملاصقة لمنازل مجاورة ، اما الواجهة الرابعة وهي الجنوبية الشرقيه بها بابان يؤديان الي داخل الضريح أحدهن بالطرف الشرقي وفي دخلة علي جانبيها "مكسلتان" وهى ما تشبه المصطبة متوجه من أعلي بعقد مدائني ويعلق علي فتحة الباب مصراع خشبي والاخر بالطرف الجنوبي وهو علي سمت الجدار مباشرة ، ويتقدم هذه الواجهة بائكة رباعية و يعلو القبة الهلال

وتميز المسجد بتخطيط فريد حيث أن مسقطه الافقي مربع تقريبا يبلغ ضلعه 8.20 متر بصدر كل ضلع من أضلاعه دخلة سعتها 4.70 متر، وتشرف كل دخلة من الدخلات علي التربيع الاوسط ببائكة ذات عقدين مدببين يرتكزان علي عمود في الوسط ويعلو كل تاج عمود طبلية خشبية وبصدر كل دخلة عدا الدخلة الجنوبية الشرقية قنديلة بسيطة، في حين الأخري بها مضاهية دخلة مسدودة يحيط بكل منها عقد ثلاثي بارز وعلى جانبي كل دخلة خزانتان.

ولايوجد بالضريح محراب مجوف نظرا لضيق المساحة كما ان الضريح ليس مكان للصلاه والضريح كان ملحق بمسجد الروبي ولذا اكتفي المعمار بتحديد القبله بواسطة محراب رمزي صغير .

ومئذنة المسجد مجاورة للطرف الجنوبي للضريح وهي عثمانية العهد مملوكية الطراز وهي من الخارج تتكون من القاعدة من شكل مكعب بنواصيه اعنده يلي القاعدة منطقة الانتقال للوصول الي البدن المثمن وذلك بواسطة مثلثات مقعرة يلي ذلك منطقة غائرة مثمنة، وبعد ذلك البدن المثمن وكل ضلع من أضلاعه يتوجه عقد مدبب يحيط بها إطار من ميمات مستديرة ويتوج البدن ثلاث صفوف من المقرنصات.

وتم ترميم الضريح فى أبريل 1994 على نفقة المجلس الاعلي للآثار وتم ترميمه ايضا بالجهود الذاتية على نفقة المواطنين بقرار من اللجنة الدائمة في فبراير 1997وفي عام 2006 تم ترميم القبة والمأذنة ترميماً معماريا دقيقاً شاملاً.