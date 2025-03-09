الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ42 شخصا

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا مرفق أسمائهم في الكشوف التالية، وحصول 21 شخص على الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة قرار إبعاد شخص من دولة سوريا خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، ورفض طلب التجنس بالجنسية المصرية من مواطن يمني لدواعي أمنية.

وأجاز قانون الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ولا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر في الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص في قانون.



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