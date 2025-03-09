"الامتحان صعب".. بيان لطب المنوفية حول وفاة طالبة بعد إصابتها بنزيف فى المخ

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت كلية الطب جامعة المنوفية، بيانا منذ قليل، حول وفاة الطالبة إيمان دياب بالفرقة الخامسة، والتي وافتها المنية بعد شهر من إصابتها بنزيف في المخ، بعد شكوتها من صعوبة امتحان إحدى المواد.

ونص البيان "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى مجلس الكلية الطالبة إيمان دياب بالفرقة الخامسة التي وافتها المنية، ويتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرتها وذويها في هذا المصاب الأليم، نسأل الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان".

وأضاف البيان بشأن الشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الخامسة عن طريق اتحاد الطلاب بخصوص امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة وما ورد في الرد الرسمي من القسم المختص.

وأكد مجلس الكلية أن الموضوع قيد التحقيق الرسمي منذ فترة، وفقًا للإجراءات المعمول بها داخل الكلية والجامعة بما يضمن تحقيق شفافية وعدالة ونزاهة التحقيق من أجل الوصول إلى الحقائق واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائجه.

كما أكد مجلس الكلية على الالتزام التام بالأعراف والتقاليد الجامعية بين جميع أطراف المنظومة التعليمية والتي تشكل جوهر رسالته العلمية والتربوية، ولن يُسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تمس هذه المبادئ مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان تطبيق القوانين واللوائح بشكل جاد وفعّال.

وتشدد الكلية على حرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب، والتعامل مع جميع القضايا والشكاوى المطروحة بكل جدية ومسؤولية.