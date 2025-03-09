افتتاح معرض منتجات ورش بيت السنارى احتفاء باليوم العالمي للمرأة

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، معرض "إبداع من قلب التراث" لمنتجات ورش بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافى. يمتد المعرض حتى 13 رمضان داخل مقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب فى القاهرة، وذلك بالتزامن مع فعاليات "ليالى المقامات الروحية" التى تحتفى بالفنون التراثية والموسيقى الروحانية وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات المتميزة التى تعكس مهارات المتدربين المشاركين والحرفيين، وخاصة المشاركات من النساء، وتشمل منتجات الجلود المصنوعة يدويًا بأساليب فنية متقنة، وأعمال الديكوباج التى تضيف لمسات إبداعية على القطع المختلفة، إلى جانب الإكسسوارات اليدوية ذات التصاميم المستوحاة من التراث المصرى العريق.

ويهدف المعرض إلى دعم المرأة وتمكينها فى مختلف المجالات، ودعم الحرف اليدوية وتعزيز مشاركة المرأة فى الحفاظ على التراث المصري، من خلال إبراز الفنون التقليدية وتشجيع المتدربين والمتدربات والحرفيين والحرفيات على الاستمرار فى إنتاج مشغولات تجمع بين الأصالة والابتكار. كما يسعى إلى خلق منصة تفاعلية بين المتدربين والحرفيين والجمهور، مما يساهم فى إحياء الصناعات التراثية وتعزيز الهوية الثقافية.

يأتى المعرض استكمالًا لدور مكتبة الإسكندرية فى دعم المواهب الشابة، حيث يتيح للمتدربين والمتدربات فى ورش العمل فرصة عرض أعمالهم الفنية أمام الجمهور، مما يمنحهم مساحة للتعبير عن إبداعهم وتقدير جهودهم فى تطوير مهاراتهم الحرفية.

يُعد بيت السنارى أحد المراكز الثقافية البارزة التابعة لمكتبة الإسكندرية، حيث يلعب دورًا مهمًا فى إحياء الحرف التقليدية، وتنمية المواهب الشابة، وتعزيز التواصل الثقافى والفنى. وينظم البيت على مدار العام فعاليات ثقافية متنوعة وورشًا فنية تهدف إلى إعادة تقديم الحرف اليدوية بأساليب حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار يوميًا خلال فترة إقامته، ليكون فرصة لعشاق الفنون اليدوية والمنتجات التراثية لاقتناء قطع متميزة تحمل بصمة الأصالة والإبداع، وللاحتفاء بدور المرأة فى صون التراث الثقافى المصرى.