اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعرف إجراءات شركة كهرباء الإسكندرية خلال رمضان.. أبرزها زيادة عدد فرق الإصلاح

الأحد، 09 مارس 2025 09:30 ص
اعرف إجراءات شركة كهرباء الإسكندرية خلال رمضان.. أبرزها زيادة عدد فرق الإصلاح شركة الكهرباء
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية، رفع حالة الأستعدادات لمواجهة أى طارئ خلال شهر رمضان من خلال الإجراءات التالية:

* تشكيل غرفة عمليات 24 ساعة و تحديد الخط الساخن 121 لتلقى البلاغات عن أعطال الكهرباء .

* زيادة عدد فرق الإصلاح للتدخل فى اصلاح الأعطال من 22 فريق الى 44 فريق للتدخل السريع .

* توفير فرق طوارئ لاصلاح الديزل على مدار 24 ساعة.

* توفير 6  ديزيل قدرة 1000 ، للتدخل فى حالة انقطاع التيار و سرعة التغديه للمناطق الحيويه ومحيط المساجد وساحات الصلاه .

* اتاحة خدمة الكارت المسبق الشحن للعداد ، فى جميع مراكز الشركة ، ومنافذ الشحن على مستوى المحافظة.

* متابعة لحظية للمحطات و الموزعات خلال 3غرف تحكم بالشركة .

* توفير سيارات خدميه متنقلة للمواطنين بمختلف ميادين المحافظة.

 

 

 







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