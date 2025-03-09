اعرف إجراءات شركة كهرباء الإسكندرية خلال رمضان.. أبرزها زيادة عدد فرق الإصلاح

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية، رفع حالة الأستعدادات لمواجهة أى طارئ خلال شهر رمضان من خلال الإجراءات التالية:

* تشكيل غرفة عمليات 24 ساعة و تحديد الخط الساخن 121 لتلقى البلاغات عن أعطال الكهرباء .

* زيادة عدد فرق الإصلاح للتدخل فى اصلاح الأعطال من 22 فريق الى 44 فريق للتدخل السريع .

* توفير فرق طوارئ لاصلاح الديزل على مدار 24 ساعة.

* توفير 6 ديزيل قدرة 1000 ، للتدخل فى حالة انقطاع التيار و سرعة التغديه للمناطق الحيويه ومحيط المساجد وساحات الصلاه .

* اتاحة خدمة الكارت المسبق الشحن للعداد ، فى جميع مراكز الشركة ، ومنافذ الشحن على مستوى المحافظة.

* متابعة لحظية للمحطات و الموزعات خلال 3غرف تحكم بالشركة .

* توفير سيارات خدميه متنقلة للمواطنين بمختلف ميادين المحافظة.