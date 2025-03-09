اعرف إجراءات شركة كهرباء الإسكندرية خلال رمضان.. أبرزها زيادة عدد فرق الإصلاح

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية، رفع حالة الأستعدادات لمواجهة أى طارئ خلال شهر رمضان من خلال الإجراءات التالية:
* تشكيل غرفة عمليات 24 ساعة و تحديد الخط الساخن 121 لتلقى البلاغات عن أعطال الكهرباء .
* زيادة عدد فرق الإصلاح للتدخل فى اصلاح الأعطال من 22 فريق الى 44 فريق للتدخل السريع .
* توفير فرق طوارئ لاصلاح الديزل على مدار 24 ساعة.
* توفير 6 ديزيل قدرة 1000 ، للتدخل فى حالة انقطاع التيار و سرعة التغديه للمناطق الحيويه ومحيط المساجد وساحات الصلاه .
* اتاحة خدمة الكارت المسبق الشحن للعداد ، فى جميع مراكز الشركة ، ومنافذ الشحن على مستوى المحافظة.
* متابعة لحظية للمحطات و الموزعات خلال 3غرف تحكم بالشركة .
* توفير سيارات خدميه متنقلة للمواطنين بمختلف ميادين المحافظة.