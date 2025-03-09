إعدام لحوم فاسدة ومتغيرة الخواص فى حملة للطب البيطري بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت مديرية الطب البيطري بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدى مدبر مديرية الطب البيطري بسوهاج، حملة مكبرة برفقة الدكتور ريمون فايز والدكتور وليد محمود أطباء التفتيش بالمديرية على الأسواق ومحلات الجزارة والسوبر ماركت بمدينة اخميم، وأسفرت عن إعدام كمية من اللحوم فاسده ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك.

يأتى ذلك بناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الدكتور أحمد حمدى مدير عام مديرية الطب البيطرى بسوهاج.

وشدد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.

