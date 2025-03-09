إصابة مدير مستشفى الفيوم العام سابقا بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق

الفيوم - رباب الجالى

أصيب الدكتور أحمد رياض المنصورى، مدير مستشفى الفيوم العام سابقا، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجة بالرأس، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بميدان السواقى، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغاً من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول الدكتور أحمد رياض المنصورى ، 75 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجه بالرأس، عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية له.

وعلى الفور انتقل الى مكان الحادث قوات الأمن، تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائى بسؤال شهود عيان الواقعة، أنّ سيارة مسرعة صدمت الدكتور فى أثناء عبوره الشارع أمام ميدان السواقى، فى طريقه لأداء صلاة التراويح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تتولى التحقيق والتى أمرت بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.