اليوم السابع
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إزالة 28 حالة تعدى على الأراضى المملوكة للدولة بالبحيرة

الأحد، 09 مارس 2025 01:33 م
إزالة 28 حالة تعدى على الأراضى المملوكة للدولة بالبحيرة إزالة تعديات - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذيةبتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ،ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدى على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وفى هذا السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الثانية للموجة 25 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة  28حالة تعدي على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 


 







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