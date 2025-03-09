إزالة 20 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي أسيوط وصدفا

أسيوط- هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة تابعة بمركزي أسيوط وصدفا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 للإزالات التي بدأت 8 مارس الجاري وتنتهي 28 مارس 2025، ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 11 حالة تعدي بمساحة 880 مترا مربعا منهم 5 حالات تعد بالمباني على أملاك الطرق و6 حالات تعد على أراضي زراعية ملك أهالي كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة عيون إبراهيم رئيس المركز في إزالة 9 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة ملك الأوقاف بمساحة 1160 مترا مربعا، وذلك في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية وأملاك الدولة وتمت الإزالة باستخدام معدات الوحدة الملحية للمركزين.

وكلف أبو النصر، رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات حيث يتم تنفيذ الموجة 25 على 3 مراحل تمت المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.