أخبار مصر.. انطلاق امتحان شهر مارس لصفوف النقل فى المدارس

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها انطلاق اليوم الأحد امتحان شهر مارس لصفوف النقل ويستمر حتى 16 من الشهر الجارى..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

انطلاق امتحان شهر مارس لصفوف النقل فى المدارس

يبدأ اليوم الأحد امتحان شهر مارس لصفوف النقل ويستمر حتى 16 من الشهر الجارى، حيث يتم تقييم الطلاب فيما تم دراسته من مناهج ومقررات دراسية خلال شهر فبراير الماضى، على أن يتم عقد امتحان شهر مارس لطلبة المرحلة الثانوية بالصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونيا وورقيا فى المدارس، كما يتم تقييم باقى الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانى الإعدادى فى اختبار الشهر أثناء اليوم الدراسى.

مجلس النواب يوافق على حظر السخرة والتحرش والتنمر بقانون العمل الجديد



وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة"2" من مشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على:

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

دعم أوروبي واسع لخطة إعمار غزة المصرية.. فوكس تكشف التفاصيل



رصدت شبكة فوكس نيوز الأمريكية الدعم الأوروبى الواسع لخطة مصر لـ إعادة إعمار غزة، وقالت إن الخطة حظيت بدعم كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

مجلس النواب يحظر كل أشكال التمييز بقانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "5" من مشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

تعرف على موقف أفشة من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك

ما زال موقف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي من المشاركة في مباراة الزمالك المرتقبة غامضًا في ظل عدم مشاركته في تدريبات الفريق الجماعية بشكل كامل حتى الآن.

سعر الدولار اليوم الأحد 9-3-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 9-3-2025 تراجع طفيف أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.64 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

معسكر مغلق للأهلي لمدة 48 ساعة قبل القمة.. والمستبعدون يتدربون فى الصيام

قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، دخول معسكر مُغلق للفريق مساء اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة الزمالك المقبلة في الدوري.

وزير العمل يعلن عن فرص عمل فى إحدى الدول الخليجية براتب 41 ألف جنيه

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد، توفير 38 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس للجنسين، وسائقين، ومسجلي شؤون، وكول سنتر، للعمل في إحدى المعاهد التعليمية بالدول الخليجية، براتب شهري يعادل 41 ألف جنيه مصري.

تغيرات مفاجئة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة وتحذيرات هامة للمواطنين



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس من اليوم الأحد 9 مارس وحتى الجمعة 14 مارس، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 2: 4 درجات .

يوم الشهيد.. أبرز 10 معلومات عن الجنرال الذهبى الفريق عبد المنعم رياض



يظل اسم الفريق عبد المنعم رياض محفورًا في ذاكرة العسكرية المصرية كأحد أبرز القادة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والقيادة، وبالتزامن مع إحياء مصر ذكرى يوم الشهيد في 9 مارس من كل عام، نستعرض معكم أهم 10 معلومات عن الجنرال الذهبي، بطل الصفوف الأمامية الذي استشهد بين جنوده في الميدان: