20 إجراءً في الإسكندرية استعدادا لموسم المصيف 2025 وعيد الفطر المبارك

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد محافظة الإسكندرية، لإستقبال المصطافين خلال الموسم المصيفى القادم ، من خلال توفير حزمة من الخدمات الجاذبة لضمان خروج موسم الصيف بالشكل اللائق والأمثل، وذلك فى إطار الاستعداد لموسم صيف 2025.



ونستعرض فى السطور التاليه الإجراءات التى تتخدها محافظة الإسكندرية استعدادا لموسم مصيفى جديد :



1. محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الإستعداد بجميع الأحياء وشركات المرافق العامة

2 . التشديد على سرعة الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة والرصف.

3. محافظ الإسكندرية يوجه مديرية الطرق ، بضرورة للإنتهاء الفوري من رصف الطرق المتآكلة وإصلاح الحفر التي قد تؤثر على حركة المرور

4. سرعة الإنتهاء من رفع كفاءة وصيانة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية و العمل على تطوير الأرصفة والممرات المخصصة للمشاة

5. تجهيز فرق صيانة متنقلة للاستجابة السريعة في حال حدوث أي مشكلة لإصلاح الطرق.



6. سرعة الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة كافة أعمدة الإضاءة بنطاق المحافظة في الطرق الرئيسية والفرعية ومحور المحمودية

7. رفع كفاءة قطاع النظافة بزيادة ورديات العمل خلال فصل الصيف وتكثيف دوريات رفع المخالفات مع وضع سلال جمع مخلفات بطول الكورنيش.

8. التنسيق بين كافة الجهات الرقابية المعنية من مباحث التموين والاحياء لمنع أي ممارسات احتكارية لضمان توفير السلع الغذائيه .

9. وضع خطة عمل لتجهيز الشواطئ و الشماسى والبوابات ، ورفع كفاءة منظومة الإنقاذ و الحجز الإلكترونى .

10. وضع منظومة جديدة لإدارة الشواطىء للارتقاء بالخدمات المقدمة المصطافين

11. لأول مرة تنفيذ برامج ترفيهية ورياضية علي شواطىء الإسكندرية

12. وضع مسارات مخططة بين الشماسي لضمان عدم التكدس وحدوث مضايقات

13. الاهتمام بالمظهر الحضاري لبوابات الشواطئ، وأكشاك الخدمات (غرف خلع الملابس ودورات المياه والأمن)، واللوحات الإرشادية



14. الاهتمام بتجهيز مشايات خشبية من مداخل الشواطئ حتي مياه البحر للتسهيل علي كبار السن وذوى الهمم الوصول للشاطئ

15. الاهتمام بأشكال وألوان الشماسي والكراسي .

16. وضع كافه الوحدات الشاطئية طوليه لمنع أي منشآت حاجبة لرؤية البحر



17 . تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني التي سيقوم المواطن من خلالها بحجز تذكرة دخول الشاطئ وتقديم كافة الخدمات من خلال تلك المنظومة

18. عقد دورات تدريبية لمستأجري الشواطىء لضمان تحقيق أهداف المنظومة الجديدة.

19. التشديد على مستأجري الشواطئ بالالتزام التام بالخطة وضرورة التزام عمال الشواطئ بالتعامل الجيد مع المصطافين



20. إلزام مستأجرى الشواطئ بتنفيذ كافة الاشتراطات الخاصة بمنظومة الإنقاذ ورفع كفاءة المنقذين من خلال دورات تدريبيه لهم طوال العام للحفاظ على أرواح المواطنين.



استعدادات الشواطئ



الشواطئ تستعد لموسم مصيفى جديد



استعدادات الشواطئ



