‫تعرف على حصاد المعمل المركزي للمبيدات خلال فبراير الماضى

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن المعمل يواصل دوره الحيوي في ضمان جودة المبيدات المتداولة بالسوق المصري من خلال إجراء الفحوصات والتحاليل المتقدمة وفقًا للمعايير الدولية، وذلك للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وفى التقرير التالى نتعرف على ما قدمه المعمل في المجال الخدمي خلال فبراير الماضى:

تحليل عينات المبيدات:

1- تحليل 520 عينة مسحوبة من الجمارك والمصانع، حيث يُعد المعمل الجهة المسؤولة عن سحب وتحليل عينات المبيدات الواردة من الخارج أو المنتجة محليًا.

2- تم تحليل 98 عينة من المبيدات تحت التجريب للتسجيل، للتأكد من فعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

3- تم تحليل 12 عينة لتجديد صلاحية المبيدات المسحوبة.

4- تحليل 28 عينة اشتباه واردة من النيابة العامة، لضمان خلو السوق من المبيدات غير المطابقة أو المغشوشة.

تحليل ودراسات متخصصة:

1- أجرى المعمل 115 دراسة للبصمة الطبيعية والبصمة الكيميائية للمبيدات، لتحديد هويتها وسلامتها.

2- تحليل 350 عينة لاختبارات جودة العبوات، للتأكد من مطابقة الوزن أو الحجم الصافي لمحتوى العبوات لما هو مدون على بطاقة البيانات.

3- إجراء دراسات السمية الحادة والبيئية على 14 عينة وفق البروتوكولات المعتمدة، تشمل:

4- 7 عينات لدراسات السمية الحادة للمبيدات على الثدييات.

5- 15 عينة لدراسات السمية البيئية.

دراسات فترة ما قبل الحصاد:

1- تم إنجاز 96 دراسة لاختبار متبقيات المبيدات في المحاصيل المختلفة، لتحديد الفترة الآمنة قبل الحصاد وضمان سلامة المنتجات الزراعية.

2- رصد متبقيات المبيدات في السوق المحلي والتصدير:

3- تم تحليل 5687 عينة من متبقيات المبيدات، تشمل عينات واردة من:

الحجر الزراعي.

1- الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

2- شركات القطاع الخاص.

3- عينات من الأسواق المحلية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة.

التفتيش ومعاينة رسائل المبيدات:

1- تمت معاينة 832 رسالة مبيدات مستوردة بالموانئ المصرية، لضمان جودتها قبل دخولها الأسواق.

2- مراجعة واعتماد 2 من تراخيص مصانع المبيدات، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية والبيئية.