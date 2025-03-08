وكيل شباب الشرقية: "أنت أقوى من المخدرات" تقدم خدمات علاجية عبر الخط الساخن

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت مديرية الشباب والرياضية بمحافظة الشرقية، ندوات توعوية عن مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات لأعضاء مراكز الشباب، ذلك بالتعاون مع مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وتنفيذا لمبادرة "بداية" قامت إدارة التعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع وحده متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة بتنفيذ ندوات توعوية للشباب أعضاء مركز شباب أبو كبير بمعرفة محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية الناتجة عنه.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة التوعوية والمقامة ضمن حمله "أنت اقوي من المخدرات "صاحبها تنفيذ انشطة تفاعلية بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية، لافتا إلي أن الخط الساخن يقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة ليصبح الرقم 16023 بمثابة طوق النجاة للشباب للشفاء والتعافي من آثار الإدمان.

من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.