وزير الداخلية بمناسبة يوم الشهيد: ستظل مصر باقية بتضحيات أبنائها الأوفياء

كتب محمود عبد الراضى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد"..جاء بها:- بكل مشاعر الفخر والإعتزاز .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد".. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأسمى آيات التقدير والاحترام.. مع صادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد .

تلك المناسبة العزيزة على نفوسنا .. إذ تذكرنا دوماً بتضحيات أبناء مصر الأوفياء فى شتى ميادين الفداء .. الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أرض الوطن وصوناً لكرامته وترسيخاً لدعائم أمنه واستقراره .. وسطروا بدمائهم الذكية صفحات خالدة فى سجل المجد .. ستظل باقية تستلهم منها الأجيال القادمة .. معانى العطاء والإيثار .



وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة "يوم الشهيد" .. أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص التحية وصادق التمنيات وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة .. نتذكر بكل فخر وإعتزاز شهدائنا الأبرار .. الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة فى ميادين الشرف والعطاء .. وضربوا أعظم الأمثلة فى التضحية والفداء .. من أجل أن يبقى الوطن حرًّا .. أبيًّا .. مستقراً .. شامخًا.. ويحفروا ذكراهم العطرة فى سجلات العطاء الوطنى .. شاهدة على جلال تضحياتهم.