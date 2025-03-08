وزير الخارجية يؤكد أهمية تسهيل نفاذ المنتجات الدوائية المصرية للسوق البنينى

كتب أحمد جمعة

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من "أولوشيجون باكاري"، وزير خارجية جمهورية بنين.

أعرب الوزير عبد العاطي عن حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشتركة مع بنين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والأمن، والطاقة.

كما أكد التزام مصر بدعم جهود التنمية في بنين من خلال توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات الفنية، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم خبراتها في قطاعات حيوية مثل الإنشاءات، والبنية التحتية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والرقمنة، وتصنيع الأدوية، والتعدين، والتصنيع الزراعي.

كما نوّه إلى الاهتمام المتزايد لدى الشركات المصرية بزيارة بنين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات.

وحرص وزير الخارجية والهجرة، على التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في قطاع الأدوية، وتسهيل نفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق البنيني نظرًا لجودتها العالية وتنافسيتها، فضلًا عن تصديرها إلى العديد من الدول. وفي هذا السياق، أكد حرصه على تعزيز التعاون المؤسسي بين وزارتي خارجية البلدين، بما في ذلك تدشين برامج تدريبية للكوادر الدبلوماسية البنينية للاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب وزير خارجية بنين عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب وقت، وذلك في إطار السعي لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. وأكد حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مصر في دعم جهود التنمية والاستقرار في أفريقيا.

كما ناقش الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية التنسيق المستمر في المحافل الدولية لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية لدفع مسار التعاون المشترك، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.