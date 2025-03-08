وزير الخارجية السعودى يؤكد ضرورةِ استدامة وتنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة

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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على ضرورةِ استدامة وتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل باحترامَ القانون الدولي، ووقف هذه الجرائم، والرفض التام لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ولأي محاولات لفرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وتدارك التداعيات الخطيرة لذلك على صعيد المِنطَقة والعالم.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الجمعة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد الأمير فيصل بن فرحان، على استمرار المملكة في عملها مع الدول الشريكة والصديقة من خلال "التحالف الدولي لتنفيذِ حلّ الدولتين" للدفع بمسار تنفيذ حل الدولتين.

ورحب وزير الخارجية السعودي، خلال الاجتماع، بعودة سوريا إلى منظمةِ التعاون الإسلامي، وتطلعه في أن تسهم وتشارك مع أشقائها في الإرتقاءِ بأعمال المنظمة.

ويعُقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي بطلب مُشترك من الدول الإسلامية، وضمن إطار السعي نحو استمرار وحدة الصف وتكثيف جهود العالم الإسلامي إزاء إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والجمهورية العربية السورية ووقف انتهاكاتها التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها.