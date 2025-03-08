وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" و"كوبري C3" بالعلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة اليوم، سير العمل بمشروع "سكن لكل المصريين" وكوبري C3، وجراج المدينة التراثية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكنية، حيث تابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها في هذا الصدد بضغط الأعمال بالواجهات الخاصة بالعمارات وتنسيق الموقع.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القبارى بمدينة العلمين الجديدة، واستمع لشرح تفصيلي من مسئولي المشروع تضمن كافة تفاصيل الأعمال، موجها بإعداد دراسة مرورية، وتعظيم عرض الطريق لاستيعاب الكثافة المرورية بالمنطقة.

وتفقد وزير الاسكان مشروع انشاء جراج بالمدينة التراثية، والذي يستوعب نحو 2000 سيارة، موجها بدفع كافة الأعمال بالمشروع للانتهاء في الوقت المحدد.