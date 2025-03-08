وداعًا لبرودة أمشير.. الاثنين المقبل بداية شهر برمهات

كتبت أسماء نصار

يبدأ الاسبوع المقبل وتحديدًا الاثنين 10 مارس شهر برمهات سابع الشهور فى التقويم القبطى، والذى تمت تسميته بذلك نسبة إلى "بامونت" إله الحرب والحرارة وهو الموصوف بالثور المنصور، وفيه تشتد الحرارة لنضج المزروعات.

ومن أمثال شهر برمهات "روح الغيط وهات من السبع حاجات - برمهات روح الغيط وهات قمحات وعدسات وبصلات" وفيه تحصد الزراعة وتوضع الغلة فى الأجران" و "عاش النصرانى ومات لم يأكل الجبن فى برمهات " لأن فيه الصوم الأربعينى المقدس.



جدير بالذكر، أنه دائما ما يرتبط الفلاح المصرى بالشهور القبطية لمعرفة مواسم الحصاد والزراعة، حيث يعود إلى عام 1235 قبل الميلاد، حينما قسم الفراعنة السنة بأمر بطليموس الثالث، وارتبط هذا التقويم بالزراعة والحصاد عند المصريين، واستمر حتى اليوم لأنه الأدق بالنسبة للفلاحين، وحملت الشهور أسماء مصرية قديمة "هيروغليفية" ثم حورت إلى القبطية.

