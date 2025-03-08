وحدة المستلزمات تنظم دورة تدريبية على أعمال سلاسل الإمداد بصحة الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

نظمت وحدة المستلزمات بمديرية الصحة بالدقهلية الدورة التدريبية على أعمال سلاسل الإمداد، وذلك بحضور ما يقرب من 100 مسئول إمداد أدوية، ومستلزمات بالمستشفيات، والإدارات الصحية التابعة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة بتكثيف التدريبات لرفع كفاءة مسؤولي الإمداد بالمستشفيات، والإدارات الصحية؛ لتوفير كافة الاحتياجات من المستلزمات، والأدوية، وحسن استغلالها لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى أن الدورة التدريبية قد تضمنت عقد اجتماع، وورشة عمل لمسؤولى إمداد المستلزمات، والأدوية بالمستشفيات والإدارات الصحية للتدريب على مهام الإشراف، وكيفية تحريك الرواكد، وصرف المستلزمات، والأدوية من المخزن الإقليمي للمديرية.

فيما أضافت الدكتورة مروة العفيفى، مدير الوحدة المركزية للمستلزمات، أن الدورة اشتملت على تدريب مستخدمي منظومة الشراء الموحد على استلام الأذون المسعرة، وتحويلات الصرف من المخزن الإقليمي، وتسجيل الاستهلاك الشهري، واستخراج نموذج استعجال التوريد، ومعرفة مستوى عمل كل جهة على المنظومة.



