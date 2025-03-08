هيئة المواصفات والجودة تشارك فى جلسة حول "آلية تعديل حدود الكربون"

إسلام سعيد

تستضيف القاهرة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 جلسة نقاشية حول"آلية تعديل حدود الكربون في المملكة المتحدة: الفرص والتحديات"، تأتي هذه الجلسة بالتعاون بين هيئة المواصفات البريطانية (BSI) والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتهدف إلى تسليط الضوء على الآلية الاستراتيجية التي تتبناها المملكة المتحدة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومكافحة تسرب الكربون، وذلك عبر فرض تكلفة كربونية على السلع المستوردة من بيئات ذات معايير بيئية أقل.

ستتناول الجلسة عدة جوانب رئيسية، تشمل المفاهيم الأساسية لآلية تعديل حدود الكربون وأهدافها، ونطاق تطبيق الآلية والالتزامات التنظيمية ذات الصلة، وآليات حساب الالتزامات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي تتيحها هذه الآلية لتعزيز الاستدامة في بيئة الأعمال.



تشهد الجلسة كلمات افتتاحية من كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومدير المشروعات الدولية في BSI، وسيتم تقديم عرض مفصل حول آلية تعديل حدود الكربون في المملكة المتحدة، يليه جلسة للأسئلة والأجوبة.



تعتبر هذه الجلسة فرصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطوير استراتيجيات لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية في ظل التحول نحو اقتصاد أخضر.