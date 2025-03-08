اليوم السابع
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نمو أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة إلى 69.4 ألف مستثمر خلال الربع الرابع

السبت، 08 مارس 2025 07:00 ص
نمو أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة إلى 69.4 ألف مستثمر خلال الربع الرابع سماسرة بالبورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال الربع الرابع (أكتوبر-ديسمبر) من عام 2024 ليسجل 69.4 ألف مستثمر مقابل 55.9 ألف مستثمر في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%.

ووفق بيانات البورصة، انخفض أعداد المستثمرين الأفراد الجدد إلى 228.5 ألف مستثمر عام 2024 مقارنة بـ381.8 ألف مستثمر عام 2023، ومقابل 175.8 ألف مستثمر عام 2022، ومقابل 57.8 ألف مستثمر عام 2021، ومقارنة بـ24.4 ألف مستثمر عام 2020.

أما بالنسبة للمؤسسات الجدد، سجلت عددها ألفين مؤسسة عام 2024 منخفضة من 3.8 ألف مؤسسة عام 2023، ومتفوق على المؤسسات الجدد عام 2022 وبلغت 1.5 ألف مؤسسة، ومقابل 1.6 ألف مؤسسة عام 2021، ومقارنة مع ألف مؤسسة عام 2020.

وحسب بيانات البورصة، سجلت نسبة أعداد المستثمرين الأفراد الجدد من الفئة العمرية (18-30 سنة) نسبة 55.3%، وبلغت نسبة الفئة العمرية من (18-45 سنة) حوالي 87.8% من إجمالي عدد المستثمرين الجدد المسجلين لدى البورصة خلال عام 2024.

 







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