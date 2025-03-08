ميناء الإسكندرية يستقبل باخرة سياحية تقل جنسيات متعددة

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والإدارة العامة لحركة الركاب بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية "ASTORIA GRANDE” - الجنسية "بالاو" والتابعة للتوكيل السياحي RDMC، والتوكيل الملاحي الخليج مصر المحدودة، القادمة من ميناء كوساداسي بتركيا وتقل على متنها سائحين من الجنسية التركية والجنسية الروسية وجنسيات أخرى متعددة بالإضافة الى طاقم السفينة.

وقال بيان اليوم انه خلال مراسم الإستقبال تم تقديم عروض فنية لفرقة هابي شو، والتى نالت اعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى وإلتقاط الصور التذكارية،ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة اخرى لإستكمال مسار رحلة الباخرة فى الميعاد المحدد لها والمتجهه الى ميناء إزمير-تركيا.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول افواج السائحين و خروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان ،

وأكد، توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل ، و عبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية / أمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية ،و الربان محمد صفوت-رئيس الإدارة المركزية للحاويات ،واللواء بحري عصام فاروق-رئيس الإدارة المركزية للحركة ،والعميد بحري /محمد نمر-مدير عام حركة الركاب ،و حسام غريب-مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ،مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.



