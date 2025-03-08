موعد الإفطار اليوم السبت 8-3-2025 بتوقيت كل مدينة بمحافظة مطروح

مطروح – حسن مشالى

تتباين مواقيت أذان المغرب، اليوم السبت 8-3-2025، في كل مدينة عن غيرها بمحافظة مطروح، وبالتالي موعد الإفطار الرمضاني بفوارق تتراوح من 2 إلى 16 دقيقة، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، حيث يُفطر أهالي مدينة السلوم وواحة سيوة بعد القاهرة بـ 23 دقيقة.

أذان المغرب اليوم السبت بمدن مطروح كما يلي:



يحين أذان المغرب في مدينة الحمام شرقي المحافظة الساعة 6.6 م، ومدينة العلمين 6.8 م، ومدينة الضبعة 6.10 م.

وموعد الإفطار في مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة 6.14 مساءً، ومدينة النجيلة 6.17 م، وسيدي براني 6.19 م، ومدينة سيوة 6.22 م، ومدينة السلوم 6.22 م .

ويأتي هذا الفارق في مواقيت الأذان، بين مدن محافظة مطروح، بسبب تباعد مسافات بينها بشكل كبير واتساع مساحة المحافظة التي تُعد ثاني أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، بعد الوادي الجديد، حيث تُقدر مساحتها بحوالي 20 % من مساحة مصر.