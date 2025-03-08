مواعيد خطوط سوبر جيت للمحافظات وتفاصيل تنظيم رحلات عمرة

كتب سيد الخلفاوى

تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجية والدخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

وتمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

ويتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة

وتم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة كالتالي

1- القاهرة/ قنا / ارمنت / اسنا

ميعاد: 9:45 مساء ذهاب

ميعاد: 8:00 مساء عوده

2- القاهره/ اسوان

ميعاد: 8:45 مساء ذهاب

ميعاد: 6:00 مساء عوده

3- المنصورة/ الزقازيق /الطور / شرم الشيخ

ميعاد: 8:30 مساء ذهاب

ميعاد: 10:00 مساء عوده

4- اسكندرية/ العلمين /مرسى مطروح

ذهاب 7:15 صباحا

عوده 4:45 عصراً

5- القاهره / العلمين / مرسى مطروح

ذهاب:

7:45 صباحا

2:00 ظهرا

5:45 عصراً

1.25 بعد منتصف الليل

عودة :

2.00 ظهراً

5.00 مساء

قسم السياحة بالشركة :

كما تم التعاقد مع مجموعه من الفنادق بشرم الشيخ و الغردقه وسيتم توصيل العميل الى الفندق و بالاضافه للحجز عن طريق الفندق فى العوده.

رحلات العمرة :

الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة الى الاماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة - المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:

1. الطيران :سعودى و مصر للطيران (القاهره/المدينه-جده/القاهره)او(القاهره/جده-المدينه/القاهره)

2. الانتقالات الداخليه بالمملكه باتوبيسات حديثه

3. مزارات المدينه المنوره ومكه المكرمه

4. رسوم التاشيره

5. باركود وزاره السياحه

6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية