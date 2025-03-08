مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك.. تبدأ الثلاثاء 11 مارس

كتب ـ سيد الخلفاوى

حددت هيئة السكة الحديد مواعيد بدء حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس من الساعة الثامنة صباحا على خطوط الوجه القبلى وذلك على النحو التالى :

- يتم الحجز يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس للسفر يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس .

- يتم الحجز يوم الأربعاء الموافق 12 مارس للسفر يوم الأربعاء الموافق 26 مارس .

- يتم الحجز يوم الخميس الموافق 13 مارس للسفر يوم الخميس الموافق 27 مارس .

- يتم الحجز يوم الجمعة الموافق 14 مارس للسفر يوم الجمعة الموافق 28 مارس .

- يتم الحجز يوم السبت الموافق 15 مارس للسفر يوم السبت الموافق 29 مارس .

- يتم الحجز يوم الأحد الموافق 16 مارس للسفر يوم الأحد الموافق 30 مارس .

وأكدت الهيئة، أنه يأتى ذلك تسهيلا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافيه خلال إجازة عيد الفطر المبارك .